Após jogo-treino, atletas do Palmeiras fazem trabalho regenerativo com foco na estreia do Paulistão

Após a goleada por 4 a 1 diante do São Bernardo, em jogo jogo-treino realizado neste sábado, os atletas do Palmeiras retomaram as atividades neste domingo, desta vez com um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os jogadores fizeram exercícios preventivos de mobilidade e força, além da hidroginástica na piscina.

O elenco se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. A partida acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.