Alvarez marca contra Osasuna e Atlético de Madrid assume a liderança do Espanhol

Com a vitória, o Atlético de Madrid voltou ao topo da tabela do Campeonato Espanhol, chegou aos 44 pontos e ultrapassou o Real Madrid, que tem 43. O Osasuna perdeu a chance de se aproximar da zona de qualificação europeia e fica com 25 pontos, na 11ª posição.

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Elche pela Copa da Espanha. Em La Liga, os Colchoneros jogam fora de casa contra o Leganés no dia 18, às 12h15.

Por sua vez, o Osasuna vai até o País Basco, onde enfrenta o Athletic Bilbao na próxima quinta-feira, às 15h30, em confronto válido pela Copa da Espanha. Na liga nacional, a equipe recebe o Rayo Vallecano no dia 19, às 14h30.

Julián Alvarez voltou a marcar após quatro partidas em branco e chegou ao seu 12º gol com a camisa do Atlético de Madrid. O atacante argentino chegou à equipe na atual temporada, vindo do Manchester City por 80 milhões de euros (cerca de R$ 481 milhões, na época).

O jogo

Em primeiro tempo equilibrado, ambas as equipes criaram chances mas o empate persistiu no placar. Griezmann chegou a abrir o placar aos sete minutos, porém dominou com o braço e teve seu gol anulado.