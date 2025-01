Venezia x Inter de Milão: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, o Venezia irá receber a Inter de Milão, às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio PierLuigi Penzo. Após perder para o Milan na decisão da Supercopa da Itália, a equipe de Simone Inzaghi volta as suas atenções para se manter próximo do líder Napoli.