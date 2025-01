Vasco cede empate ao Nova Iguaçu na estreia do Campeonato Carioca

Na estreia do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, as duas equipes terminam a primeira rodada do estadual com um ponto.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Paulinho. Já o Nova Iguaçu chegou ao empate com Sidney, na etapa final.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Bangu, na próxima quinta-feira, em São Januário. No dia anterior, o Nova Iguaçu duela contra o Sampaio Corrêa, na Baixada Fluminense.