Último jogo do São Paulo nos EUA teve seis gols e adversário multicampeão europeu; relembre

O São Paulo realiza a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos, onde disputará o torneio amistoso FC Series. A presença na competição marca o retorno do Tricolor Paulista ao país norte-americano após seis anos.

A última partida do São Paulo em solo norte-americano ocorreu no dia 12 de janeiro de 2019, pela Florida Cup. O Tricolor Paulista teve pela frente o duelo contra o Ajax, um dos maiores clubes da Holanda e tetracampeão da Liga dos Campeões.

O confronto terminou com vitória do time holandês por 4 a 2. Os gols da equipe brasileira foram anotados pelo já aposentado Hernanes e pelo atacante Brenner, atualmente na Udinese, da Itália. Van de Beek, Tadic, Dolberg e o Made In Cotia David Neres balançaram as redes para o Ajax.