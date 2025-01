Sevilla e Valencia empatam com gol nos últimos minutos pelo Espanhol

O Sevilla empatou com o Valencia por 1 a 1 em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, neste sábado, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Sevilla se mantém no meio da tabela, em 13º lugar com 23 pontos. Na próxima rodada, visitará o Girona que atualmente ocupa a sétima colocação da tabela com 28 pontos.

O Valencia permanece na última posição com 13 pontos. Na 20ª rodada, recebe o oitavo colocado Real Sociedad.