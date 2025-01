São Paulo realiza trabalho físico em terceiro treino preparatório para o FC Series

??#VamosSãoPaulo ??

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19, o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.