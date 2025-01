Santos oficializa a chegada do zagueiro Luisão; veja detalhes

O Santos tem o seu segundo reforço para 2025. O clube anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino. O jogador assinou um contrato com o Peixe válido até 31 de dezembro de 2028.

O atleta de 21 anos já treina no CT Rei Pelé desde o dia 3 de janeiro.