Palmeiras goleia São Bernardo em jogo-treino antes da estreia no Paulistão

Na manhã deste sábado, em jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, o Palmeiras recebeu o São Bernardo na Academia de Futebol e goleou por 4 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram anotados por Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Mauricio e Thalys.

O elenco do Palmeiras foi dividido em dois. Assim, cada grupo disputou duas partidas de 30 minutos.

Aníbal Moreno, que renovou com o Verdão por mais uma temporada, expressou toda sua felicidade em seguir no clube e comentou a importância do amistoso como forma de preparação.