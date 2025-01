"Não foi ruim", afirma Victor Luís após empate do Vasco contra o Nova Iguaçu pelo Carioca

O Vasco estreou com empate no Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos empataram com o Nova Iguaçu, neste sábado, em São Januário.

Os vascaínos foram a campo com uma equipe alternativa, com muitos garotos. Um dos poucos experientes, o lateral esquerdo Victor Luís não lamentou o tropeço.

"Sabia que seria uma partida muito difícil. Parece clichê, mas este é um grupo jovem, que não treinou muito tempo. Acho que nosso desempenho não foi ruim, mas podemos melhorar muito. Serve como amadurecimento", disse o atleta.