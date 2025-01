Nacional x Porto: veja as prováveis escalações e onde assistir a partida do Campeonato Português

O Porto visita neste domingo o Nacional, às 12:30, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Português, no Estádio da Madeira. A partida estava inicialmente agendada para o 3 deste mês, porém devido a uma forte névoa, foi interrompida com pouco mais de 10 minutos de jogo.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo canal ESPN 4 e pela Disney+.