Liverpool goleia time da quarta divisão e avança à próxima fase na Copa da Inglaterra

Neste sábado, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Liverpool recebeu o Accrington Stanley em Anfield, goleou por 4 a 0 e avançou à proxima fase da competição. Os gols foram marcados por Diogo Jota, Alexander-Arnold, Jayden Danns e Federico Chiesa.

Agora, a equipe comandada por Arne Slot aguarda o vencedor do duelo entre Millwall e Dagenham & Redbridge para saber quem irá enfrentar. Do outro lado, o Accrington Stanley, que passou por Rushall e Swindon, se despede do torneio.

O Liverpool retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Nottingham Forest, pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), City Ground. Do outro lado, o Accrington Stanley duela diante do Notts County pela quarta divisão do Campeonato Inglês. Desta vez a partida acontece no próximo sábado, às 12h, no Crown Ground.