Juventus-SP empata com Ceará e garante liderança do grupo na Copinha

O Juventus-SP empatou com o Ceará por 1 a 1, neste sábado, no estádio Rodolfo Conde Crespi, na Mooca, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Gabriel marcou o gol da equipe paulista, enquanto, Zé Neto empatou para o Vozão. Os juventinos avançaram em primeiro lugar do grupo 31.

O time paulista tinha a vantagem do empate e com o resultado garantiu a liderança da partida. O jogo marcou o final do grupo 31, que encerrou com o Moleque Travesso na liderança, com sete pontos, acompanhado do Ceará, com a mesma pontuação. Em terceiro lugar, Trindade-GO ficou com um ponto, junto da Portuguesa Santista, que fechou na lanterna com a mesma campanha.

As equipes já conhecem seus adversários da próxima fase da Copinha. O Juventus-SP enfrenta o Vasco da Gama, que ficou em segundo lugar no grupo 32. O Ceará vai encarar o XV de Piracicaba, que liderou o grupo. As datas e horários das partidas ainda não foram definidos.