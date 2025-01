Hugo Calderano impressiona com jogada em treinamento

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano compartilhou nas suas redes sociais uma jogada que realizou em uma sessão de treinamento ao lado do compatriota Leonardo Iizuka.

Após algumas trocas de bola, Hugo deu um backhand com as duas mãos - golpe que tem a sua assinatura - seguido de um tweener, jogada em que rebate a bolinha entre as pernas, de costas para o adversário, também chamada de Grand Willy no tênis de campo.