Guarulhos vence Blumenau e entra na zona de classificação aos playoffs da Superliga masculina

No primeiro set, o Guarulhos começou atrás, mas logo virou e não deixou mais os mandantes ficarem em vantagem no marcador. Assim, fecharam com o triunfo por 25/20.

Já no segundo, o time paulista se sobressaiu novamente. O Blumenau não conseguiu se concentrar e foi superado por 25/13.

Os mandantes reagiram no terceiro set. Após uma bela disputa, o time conseguiu a vitória por 33 a 31.

Porém, o Guarulhos fechou a conta no quarto set da partida, com o placar de 25 a 19.