Grêmio empata com Atlético Guaratinguetá e avança na Copinha como líder do grupo

Fim de jogo: Atlético Guaratinguetá 1×1 #Grêmio



Com gol do Gabriel Passos, empatamos com a equipe do Atlético Guaratinguetá e garantimos a primeira colocação do Grupo 21 de forma invicta. O próximo desafio da #BaseGremista #Sub20 será contra o Marcílio Dias, na segunda fase da... pic.twitter.com/r3IAhJ6wXf

? Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2025

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho avançou para a segunda fase na liderança do grupo 21, com sete pontos, três a mais que o Vitória da Conquista, que passou em segundo. O Guaratinguetá ficou na lanterna, com dois.

Na próxima fase, o Grêmio vai encarar o Marcílio Dias. A equipe catarinense passou em segundo lugar da chave 22. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu data, horário e local do embate.