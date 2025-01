FMF altera data e horários das estreias de Cruzeiro e Atlético-MG no Campeonato Mineiro

O duelo entre Aymorés e Atlético-MG fica marcado para domingo (19), às 11h (de Brasília), no Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá. No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta Tombense, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Anteriormente, a partida da Raposa estava marcada para o sábado (18), às 16h30, justamente no mesmo dia em que o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG, às 16h45, em amistoso nos Estados Unidos. O jogo do Galo seria às 20h de domingo (19).

"A Federação Mineira de Futebol informa que, depois de muito diálogo com a detentora de direitos de transmissão do Campeonato Mineiro 2025 e com os clubes, conseguiu ajustar os horários de dois jogos da primeira rodada", informou a FMF em comunicado oficial.