Flamengo desembarca em Orlando para dar início à pré-temporada de 2025

A delegação do Flamengo chegou neste sábado em Orlando. Os rubro-negros vão fazer a pré-temporada em solo norte-americano.

Jogadores e comissão técnica vão realizar os treinos na cidade de Gainesville, no estádio do Florida Gators, time de futebol americano. A equipe iniciará os trabalhos já na tarde deste sábado.

O elenco do Flamengo vai treinar durante a semana no local. Os cariocas terão que conviver com o frio incomum que está na Flórida.