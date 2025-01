Chelsea goleia Morecambe e vai para a próxima fase da Copa da Inglaterra

Após quatro jogos sem vitórias, o Chelsea reencontrou o caminho dos resultados positivos contra o Morecambe, time da 4ª divisão inglesa. Apesar da má fase recente, a equipe londrina faz boa temporada, na 4ª posição do Campeonato Inglês, com 36 pontos. Além da boa campanha nacional, o time lidera a Conference League, com 100% de aproveitamento.

O Chelsea volta a campo na próxima terça-feira (14), quando receberá o Bournemouth, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Os Blues aguardam sorteio para conhecer o próximo adversário na Copa da Inglaterra.

Os gols do jogo

O Chelsea dominou os 90 minutos contra o Morecambe e obrigou o goleiro Burgoyne trabalhar o jogo inteiro. O trabalho do arqueiro começou ainda cedo, aos 17 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti para os Blues. Na cobrança, Nkunku bateu à meia-altura no canto esquerdo e acabou desperdiçando a cobrança com a defesa do camisa um.

Aos 39, Adarabioyo marcou para os Blues. Em bola sobrada de escanteio, o defensor bateu de fora da área e contou com desvio na defesa adversário para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Chelsea passeou. Aos cinco minutos, Nkunku aproveitou rebote de finalização de João Félix, e chutou no ângulo, sem chances para Burgoyne.