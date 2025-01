Allan comemora promoção no Palmeiras e revela conversas com os profissionais: "Têm nos abraçado muito"

O meio-campista Allan pode ter suas primeiras chances na equipe profissional do Palmeiras nesta temporada. O atleta agora faz parte do grupo de apoio e tem reforçado o elenco nos treinos de pré-temporada. O atleta celebrou a oportunidade e revelou como tem sido a convivência com os profissionais.

"Cheguei aqui em 2019, vindo do Figueirense. Cheguei para o sub-15, fiz muitas amizades aqui no Palmeiras e estou muito feliz com o meu momento. Acompanho esses caras que estão aqui no profissional há muito tempo. Hoje poder estar vivendo o dia a dia com o Raphael Veiga, com o Zé Rafael, é muito gratificante para mim. Alguns já me chamaram para conversar, trocamos ideias. Eles têm abraçado muito a gente que vem da base", disse o meia, que também faz a função de atacante.

Além dele, o zagueiro Benedetti, os meios-campistas Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi continuarão trabalhando com o time principal visando o início do Paulistão. Eles disputaram as primeiras rodadas da Copinha com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico a fim de performar em alto nível na pré-temporada com os profissionais.