Treinos e duelo com Cruzeiro definirão são-paulinos que voltarão ao Brasil mais cedo; entenda

A situação se agrava ainda mais considerando que o São Paulo pode não ter sequer a equipe sub-20 à disposição para a estreia no Campeonato Paulista, uma vez que a Copinha ainda não terá chegado ao fim, e o time de juniores do Tricolor tem chances de chegar longe, quem sabe até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Justamente por isso, é extremamente importante que parte do elenco retorne ao Brasil no dia 17 de janeiro para ter tempo para se preparar para a estreia no Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá de encarar o forte time do Flamengo com um grupo remendado.

O São Paulo figura no Grupo C do Paulistão, ao lado de Noroeste, de Bauru, Novorizontino, de Novo Horizonte, e Água Santa, de Diadema. Na primeira fase, esses quatro times não se enfrentarão, duelando somente com as equipes dos outros grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.