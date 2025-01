Torcedor do Corinthians, Lula realiza Pix para ajudar a quitar a Neo Química Arena; veja valor

O projeto da Gaviões da Fiel já arrecadou quase R$ 35 milhões, e 20 boletos da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa foram pagos.

O objetivo da principal organizada do Corinthians é, por meio de doações da torcida corintiana via Pix, arrecadar R$ 700 milhões até maio. Esse é o valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

Veja a fala completa de Lula:

Todo mundo sabe que sou corintiano. Eu estou no meu gabinete, nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje coloquei a camisa do time, porque vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. Por que tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o Governo vai taxar o Pix. Eu quero provar que é mentira, o Governo não vai taxar o Pix.

O que podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro. E como acredito no Pix e acredito no Governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma. Quem falar que o Governo vai taxar, está mentindo.

Vou fazer meu Pix para o Corinthians. Vamos lá! Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema de sua dívida. Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, no Governo e nós não vamos taxar. Já depositei meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil, o Pix é seu e o Pix é meu. Por isso, confio.