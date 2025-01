NBA: Garland marca 40 pontos e conduz os Cavaliers à vitória contra os Raptors

O Cleveland Cavaliers contou com uma ótima atuação armador Darius Garland para vencer o Toronto Raptors nesta quinta-feira por 132 a 126, pela NBA. Garland fez 40 pontos no jogo, além de ter ajudado com nove assistências. Do lado dos Raptors, o ala Scottie Barnes foi o autor de um duplo-duplo, com 24 pontos e dez rebotes.

A franquia de Cleveland chegou a sua 33ª vitória nesta edição da NBA, liderando a Conferência Leste. O Toronto sofreu sua 30ª derrota na liga, amargando a 14ª posição da mesma classificação.

Os Cavaliers voltam às quadras neste domingo, contra o Indiana Pacers, às 20h (de Brasília). Os Raptors, por sua vez, enfrentam o Detroit Pistons um dia antes, às 21h.