Problemas físicos de Moreira levam diretoria do São Paulo a buscar outro lateral

Temendo ter à disposição somente Igor Vinícius, caso Moreira volte a sofrer com problemas físicos, o São Paulo preferiu fazer uma oferta ao Coritiba para contratar Natanael. As conversas estão em andamento, e o Tricolor enfrenta a concorrência do Atlético-MG.

Enquanto isso, Igor Vinícius inicia a temporada como o titular da lateral direita. O camisa 2 do São Paulo já havia terminado 2024 com esse status, e a tendência é que ele siga como dono da posição ao longo deste ano.