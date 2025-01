Presidente do Botafogo fala de "pessoas querendo tumultuar o ambiente" e defende a SAF

João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, falou sobre as recentes notícias de atraso no pagamento da premiação da Libertadores com o elenco alvinegro e disse que pessoas querem "tumultuar o ambiente" do Fogão. O mandatário ainda afirmou que nada abalará a SAF e o empresário John Textor.

"Eu lamento muito as fakes news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da América do Sul e do Brasileiro. Um clube extremamente vitorioso, com jogadores na seleção brasileira. É uma maldade o que estão querendo fazer, mas nada disso vai abalar o futebol do Botafogo, o futuro do Botafogo. Nada disso vai abalar a SAF e o John Textor. Tenho certeza de que vamos ter um ano grandioso em 2025 e vamos apresentar os ótimos resultados apresentados em 2024", afirmou o presidente do alvinegro carioca.