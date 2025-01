Palmeiras acerta renovação de contrato do volante Aníbal Moreno

(Foto: Reprodução/CBF)

O atleta disputou, em 2024, 62 jogos, sendo o segundo jogador da equipe com mais aparições no ano, ficando atrás apenas de Rony, que fez 63. Além disso, marcou quatro gols e deu duas assistências. Aníbal foi, ainda, o jogador com mais desarmes (69), interceptações (38) e ações defensivas (107) do Verdão.

Antes de chegar ao Palmeiras, Aníbal Moreno defendeu o Racing, da Argentina. Em seu último ano lá, ele disputou 35 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

De contrato renovado, Aníbal Moreno segue a pré-temporada no Palmeiras e se prepara para a estreia no Campeonato Paulista. O Alviverde estreia no Estadual na próxima quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.