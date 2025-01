Nacional-SP quer levar seu nome à estação Água Branca da CPTM

O Nacional Atlético Clube, uma das agremiações mais tradicionais de São Paulo, lança uma nova campanha, em parceria com a Vega Sports, para promover a sua importância para a história do futebol paulistano, sobretudo na região da Zona Oeste, nos bairros da Água Branca, Barra Funda e Pompeia. Com o nome "#TimeDoBairro" a ação visa impulsionar uma iniciativa para que a Estação Água Branca da CPTM passe a se chamar Nacional-Água Branca ? assim como já acontece com outras estações da cidade, a exemplo de Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Juventus-Mooca e Portuguesa-Tietê.

A proposta de alterar o nome da estação da CPTM para homenagear o clube surgiu dos próprios torcedores do time e também moradores da região, que elaboraram um abaixo-assinado. "O Nacional é um dos times mais tradicionais de São Paulo e, graças a ele e aos ferroviários que o fundaram, o bairro da Água Branca se desenvolveu. Nós queremos abraçar esse movimento e ajudar a batizar a estação da CPTM com o nome do time, fortalecendo a relação histórica que o clube tem com a região da Zona Oeste de São Paulo", destaca o diretor de Sports Marketing da Vega, Thales Otsuka.