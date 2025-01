Na estreia de Artur Jorge, Al-Rayyan goleia com show de Róger Guedes

Campeão brasileiro e da Libertadores da América pelo Botafogo, o técnico Artur Jorge estreou com o pé direito no comando do Al-Rayyan. Nesta sexta-feira, a equipe massacrou o Umm-Salal por 6 a 2, pela Liga do Catar.

Um velho conhecido do futebol brasileiro foi o destaque em campo no triunfo do Al-Rayyan. Ex-Corinthians, o atacante Róger Guedes marcou duas vezes e deu uma assistência no confronto.