Mascherano descarta chegada de Neymar ao Inter Miami

Se havia um clima de expectativa no Inter Miami pela chegada do astro Neymar, o técnico Javier Mascherano foi o responsável por dar um banho de água fria neste rumor. Nesta quinta-feira, o treinador da equipe da MLS (Major League Soccer) explicou as razões para que a chegada do brasileiro não seja cogitada agora.

"Não podemos falar do Ney porque não temos nada", disse Mascherano em coletiva de imprensa, recordando que a questão do teto salarial inviabiliza a contratação do jogador da Seleção Brasileira. "É uma situação quase impossível".