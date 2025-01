Manchester City formaliza proposta por Vitor Reis, mas Palmeiras quer manter o zagueiro para o Mundial

O Manchester City colocou na mesa do Palmeiras uma proposta formal pelo zagueiro Vitor Reis. A equipe alviverde discute a possibilidade do negócio, mas quer que o atleta permaneça no clube para a disputa do Mundial do Clubes da Fifa que acontece entre junho e julho deste ano.

A informação de que o time inglês oficializou a proposta para o Verdão foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Como apurado pela reportagem os valores oferecidos pelo time britânico são menores do que têm sido noticiado, que giram em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 251,9 milhões). Atualmente, o zagueiro é peça importante no elenco e conta com a confiança do técnico Abel Ferreira e da diretoria.