Lomba vê Palmeiras com "vontade de fazer mais" e cita mentalidade para a temporada: "Querer vencer"

Marcelo Lomba chegou ao Palmeiras em 2022 e desde então tem sido reserva imediato de Weverton, titular absoluto debaixo das traves. Ao todo, Lomba disputou 22 jogos pelo Verdão, sendo seis deles no último ano. Com um calendário mais apertado devido à disputa do Mundial de Clubes, o atleta pode ganhar mais oportunidades caso a comissão decida poupar jogadores em determinados momentos.

"Individualmente espero sempre estar preparado para as oportunidades. O Palmeiras investe em todas as posições do campo e no gol não é diferente. Sempre busco a melhor performance. Os anos que passaram foram bons, mas a gente quer mais em 2025. Senti nesses primeiros dias uma vontade maior de fazer mais, o Abel já está passando isso. O foco é a mentalidade de querer vencer a cada jogo e isso começa aqui dentro do CT, na preparação seja física, técnica e mental", declarou.

Pelo Palmeiras, Lomba conquistou seis títulos, incluindo três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024). O goleiro tem a chance de conquistar mais um Estadual pelo Verdão nesta temporada. A equipe alviverde, que está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube, estreia na competição no dia 15, contra a Lusa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

"Cada jogo é muito importante, o resultado final é importante, mas tudo começa aqui no dia a dia e estamos mais uma vez nos preparando. Encaro com muita alegria, seriedade. Procuro a cada dia dar o meu melhor dentro e fora de campo, passando experiência para os mais novos, ajudando quem chega. E, nas oportunidades, poder fazer um bom trabalho, fechar o gol, ajudar o time a vencer as partidas e seguir esse ciclo de conquistas em 2025", finalizou.