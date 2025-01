Jorginho, do Arsenal, é oferecido a Palmeiras: veja os números do volante

O volante Jorginho aparece como nova opção para reforçar o meio-campo do Palmeiras em 2025. Segundo informações da ESPN, o atleta brasileiro do Arsenal ? com passagens pela seleção italiana ? foi oferecido ao Verdão, que buscava nomes como Andreas Pereira e Villasanti para o setor.

O projeto do Palmeiras agrada a Jorginho, sobretudo pela possibilidade de jogar o Super Mundial de Clubes da Fifa. O atleta de 33 anos estaria disposto até a buscar uma liberação do clube inglês para facilitar o acerto com o Alviverde.