João Lucas assina contrato e é oficializado pelo Grêmio

6 questões do impacto da mudança na Meta no Brasil

C

Com boa passagem pelo Juventude no ano passado, João Lucas defendeu também o Flamengo, entre 2019 e 2020, e o Santos, durante a terrível campanha do rebaixamento no Brasileirão de 2023.

A apresentação de João Lucas no Grêmio está prevista para a tarde desta sexta-feira, na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho.