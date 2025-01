Fluminense anuncia contratação do atacante Canobbio até 2029

O atacante, que também registra em seu currículo passagens por Fénix e Peñarol, ambos do Uruguai, é constantemente convocado pela Celeste Olímpica. Ele, inclusive, defendeu sua seleção na Copa do Mundo de 2022 e Copa América de 2024.

Após brindar a torcida com um ano mágico em 2023, com a conquista da Libertadores, o Fluminense sofreu muitos sustos na última temporada. Um time sem intensidade não foi nem sombra da equipe do ano anterior e passou um sério risco de rebaixamento no Brasileirão. Por isso, a diretoria quer uma mudança de perfil da equipe, pensando até no Mundial de 2025.

O Fluminense volta aos gramados no próximo domingo, às 19h (de Brasília), quando recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio de Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.