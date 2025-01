Flamengo divulga listas de relacionados para pré-temporada nos EUA e início do Estadual

O Flamengo também anunciou quais jogadores irão disputar as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Cleber dos Santos, treinador do sub-20, é quem irá comandar a equipe alternativa durante esse período.

Neste domingo, o Flamengo estreia no estadual contra o Boavista, às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju. O Rubro-Negro é o atual campeão da competição e está em busca do bicampeonato.