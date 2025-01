Flamengo confirma venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro

Fabrício Bruno é negociado com o Cruzeirohttps://t.co/ZsLssoMKsf#CRF pic.twitter.com/BL3RxBjUDm

? Flamengo (@Flamengo) January 10, 2025





Já em relação aos títulos, conquistou uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).

Em maio do ano passado, ainda com Tite no comando, Fabrício Bruno recusou uma oferta do West Ham, da Inglaterra, e optou por continuar no Flamengo, que aceitou o valor oferecido.