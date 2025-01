Ex-Corinthians, Pedro Henrique é anunciado pelo Ceará

Pelo Corinthians, Pedro Henrique disputou 27 jogos (nove como titular), com dois gols marcados, nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.

"Pedro Henrique é do Vozão! O experiente atacante é o mais novo reforço do Ceará nessa temporada. Seja bem-vindo, craque! Que venham muitos gols e conquistas com o manto alvinegro!", escreveu o Ceará no anúncio do ponta.