ESPN exibe o Australian Open e marca o início de uma temporada imperdível de tênis

ESPN inicia 2025 com uma supercobertura do Australian Open. O canal irá transmitir o o primeiro Grand Slam da temporada com brasileiros em busca de um dos maiores títulos da modalidade. A exibição do evento vai agitar as madrugadas da programação dos canais ESPN e terá mais de 200 horas de conteúdo ao vivo em português na TV e no streaming do Disney+, que exibe 100% dos jogos da competição.

A cobertura do Australian Open na ESPN e no Disney+ terá janelas diárias de exibição das 21h às 10h (de Brasília). Abrindo as transmissões, os fãs de tênis terão o principal programa especializado na modalidade, "Pelas Quadras", abordando os assuntos do momento e promovendo uma prévia do que virá pela frente todos os dias, às 20h.

Além de contar com as maiores estrelas do tênis mundial, como Djokovic, Sinner, Alcaraz, Swiatek e Sabalenka, a competição em Melbourne também será marcada pela participação de João Fonseca, considerado a maior promessa do tênis masculino brasileiro. O atleta fará sua estreia contra o tenista número 9 do mundo Andrey Rublev, em partida que está marcada para o domingo.