Corinthians diz que Garro trata de lesão no joelho direito; entenda o caso

O Corinthians informou na tarde desta sexta-feira que o meia Rodrigo Garro está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Segundo o clube, o camisa 10 está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do Timão.

Ainda segundo a comunicação do Corinthians, Garro está tratando da lesão desde dezembro de 2024, incluindo o período de férias.