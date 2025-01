Corinthians é expulso do Movimento dos Clubes Formadores; clube classifica a decisão como "arbitrária"

O Corinthians foi expulso do Movimento dos Clubes Formadores (MCF), organização que tem como objetivo arituclar e integrar gestores de clubes formadores no país, com a fiscalização de negociações, prezando pela boa relação entre as agremiações. Em nota, a diretoria do alvinegro questionou a decisão, classificando-a como "arbitrária".

Segundo a Itatiaia, a exlcusão do Corinthians partiu de uma reclamação de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. O dirigente alviverde criticou à entidade uma conduta da diretoria do Timão na disputa pela contratação de um jogador.

Em nota, o Corinthians disse que foi pego de surpresa com a expulsão, já que entende que essa decisão não é consistente. "O clube não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta", escreveu o Timão.