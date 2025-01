Com a presença de Giovane, Corinthians intensifica preparação para a estreia no Paulista

Nesta sexta-feira, o elenco do Corinthians realizou mais um treino preparatório para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A novidade do dia foi a presença do atacante Giovane, que, com o aval do clube, se apresentou mais tarde em relação aos companheiros.

O jovem não está nos planos do Timão e pode ser negociado ainda nesta janela de transferências. O contrato de Giovane é válido apenas até o meio do ano.

O Corinthians abriu os trabalhos do dia com uma ativação na academia e, após aquecimento no gramado, a comissão técnica conduziu um trabalho de potência aeróbica no gramado, com treinos de sprint. No período da tarde, o elenco realizou um exercício tático e uma atividade técnica de jogos reduzidos.