Ceará anuncia treino aberto para apresentar o elenco à torcida

Nesta quinta-feira, o Ceará comunicou por meio de suas redes sociais que fará um treino aberto no próximo sábado, dia 11. O evento está marcado para as 16h, no Estádio Presidente Vargas.

O elenco do Vozão se apresentou no dia 3 deste mês, visando se preparar para um ano com quatro campeonatos, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O treino precede a estreia da equipe na temporada, marcada para o próximo dia 18, diante do Tirol pelo Campeonato Estadual, no mesmo Estádio Presidente Vargas.