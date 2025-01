Bia Haddad fica com o vice nas duplas em Adelaide

6 questões do impacto da mudança na Meta no Brasil

A partir de agora, Bia Haddad foca em sua participação no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2025. Na chave de simples, a brasileira estreia contra a argentina Julia Riera, número 147 do ranking mundial.

Nas duplas, Bia repetirá no Aberto da Austrália a parceria com Laura Siegemund. Elas ainda aguardam o sorteio para conhecer as adversárias na rodada de abertura do torneio.