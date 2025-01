Bap exalta boa relação entre Filipe Luís e José Boto no Flamengo

O começo da relação entre o técnico Filipe Luís e o diretor técnico José Boto está sendo positivo. Isso é o que garante o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, que demonstra confiança no entrosamento da dupla para gerar bons resultados à equipe na temporada 2025.

Filipe Luís já vinha no comando do Flamengo desde o ano passado, conquistando, inclusive, o título da Copa do Brasil. Mas, com a mudança de presidente, o treinador observou a chegada de um novo responsável pelo departamento de futebol.