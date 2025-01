Atacante da base assina primeiro contrato profissional com time feminino do São Paulo

A atacante de 19 anos disputou três competições pelo São Paulo em 2024: o Campeonato Brasileiro sub-20, o Paulista sub-20 e a Copinha feminina. Ao todo, ela anotou 24 gols em 27 partidas.

Késia iniciou a trajetória no Tricolor Paulista em 2022. A atacante conseguiu se firmar nas categorias de base do clube e agora fará a transição para o elenco profissional. Ela conquistou o Paulista sub-17, em 2022, e o Paulista sub-20, em 2024, com a camisa do time do Morumbi.