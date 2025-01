XV de Jaú x São Paulo: tudo o que você precisa saber sobre o duelo da Copinha

O anfitrião XV de Jaú, por sua vez, bateu o Picos na estreia por 3 a 0. Na segunda rodada, os donos da casa superaram o Serra Branca por 1 a 0.

O primeiro colocado do Grupo 11 enfrentará o segundo colocado do Grupo 12. Atualmente, o confronto da próxima fase seria entre São Paulo e Operário de Caarapó, do Mato Grosso do Sul. O XV de Jaú, por sua vez, enfrentaria o Juventude.