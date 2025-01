Veja números do lateral esquerdo Enzo Díaz, novo reforço do São Paulo

O jogador chegou ao River Plate em 2023. Ele participou de duas temporadas com a camisa dos Millonarios e entrou em campo 77 vezes, 66 entre os onze iniciais. O lateral deu sete assistências e colocou uma bola na rede.

O atleta vinha sendo titular da equipe, apesar da chegada do campeão do mundo com a seleção argentina, Acuña. No entanto, na reta final da última temporada, sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Por isso, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.