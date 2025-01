Vasco x Nacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta sexta-feira, o Vasco enfrenta o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon. O jogo será válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha e começa às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão da CazéTV.

Os cruzmaltinos vão a campo pressionados. A equipe carioca empatou seus dois primeiros compromissos na Copinha.

Com apenas dois pontos, o Vasco precisa da vitória para ter boa chance de avançar. Os cruzmaltinos podem se classificar com um empate, mas, para isso, têm que torcer por uma vitória do XV de Piracicaba-SP sobre o Canaã-DF na abertura da rodada.