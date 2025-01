São Paulo é exaltado pela FC Series: "O três vezes campeão mundial está aqui"

Relembre a programação tricolor

O elenco do São Paulo ficará hospedado no hotel Waldorf Astoria, em Orlando. Já os treinamentos acontecerão quase sempre em dois períodos, no complexo esportivo ESPN Wide World of Sports.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

No dia 17, dias antes de encarar o Flamengo, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.