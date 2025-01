Santos perde da Ferroviária e vai à próxima fase da Copinha como segundo colocado do grupo

Desta forma, os Meninos da Vila ficam com o segundo lugar do Grupo 7, com seis pontos conquistados. O time tinha que no mínimo empatar para se classificar na ponta.

A Ferroviária, por sua vez, alcançou a liderança da chave, com sete pontos conquistados.

Como ficou no segundo posto, o Santos enfrentará na próxima fase o primeiro colocado do Grupo 8, São José. Ainda sem data e horário definidos, o embate será decidido em jogo único. Em caso de empate, a definição será através dos pênaltis.

Já a Locomotiva irá medir forças contra o vice-líder do Grupo 8, Vitória.